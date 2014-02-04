Кофе дорожает рекордными темпами из-за засухи в Бразилии

Рост цен на кофе продолжается. На фоне сильнейшей засухи в Бразилии цены на кофе сорта арабика растут самыми быстрыми темпами за последние 10 лет, сообщают Вести Экономика.

Бразилия занимает первое место по производству кофейных зерен, поэтому любой погодный катаклизм всегда резко сказывается на динамике фьючерсов на кофе. Контракт на арабику с поставкой в марте подорожал в Нью-Йорке сразу на 8,5% до $1,3595 за фунт. Этот подъем стал максимальным с осени 2004 г.

Читайте такжеПлатежный баланс Бразилии упал до минимума с 2001 годаДругой сорт - робуста, торгуемый в Лондоне, подорожал менее существенно: на 3,4% до $1839 за тонну. Здесь также были обновлены максимумы, но не столь глобальные: в ходе торгов цена достигала максимума с августа.

Только за одну торговую неделю кофе подорожал уже почти на 20%, а такой рост наблюдался в последний раз в 2010 г. С начала же этого года подорожание составило уже 23%. Кстати, ровно на 23% товар подешевел по итогам прошлого года.