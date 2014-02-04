Минагропрод назвал агрохолдинги, получившие дотации в 2013 году

В 2013 году бюджетные дотации на строительство и реконструкцию животноводческих ферм и предприятий по производству комбикормов, а также на приобретение оборудования и механизмов отечественного производства для них составили 245,5 млн грн, часть из которых получили ведущие украинские агрохолдинги.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, на частичное возмещение стоимости объектов в скотоводстве из бюджета в прошлом году было направлено 57,3 млн грн. Эти средства были распределены между 6 компаниями, среди которых «Украгроком», входящая в состав группы «УкрАгроКом и Гермес Трейдинг» (Кировоградская обл., обрабатывает около 70 тыс. га) и «Агрофирма им. Довженка», одно из предприятий крупнейшего производителя сахара в стране агрохолдинга «Астарта». Также по этой программе получили средства предприятие «Романив» (Волынская обл.), одним из соучредителей которого является бывший первый заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Виталий Заремба, растениеводческая «Бучачагрохлебпром» (Тернопольская обл.), а также компании «Городище» и «Прогрес» (обе – Волынская обл.).

Государственные дотации на возмещение стоимости объектов в сфере свиноводства в 2013 году составили 155 млн грн. Получателями бюджетных средств стали: один из крупнейших производителей свинины в Украине холдинг «АПК-Инвест», подконтрольный народному депутату от Партии регионов Борису Колесникову (Донецкая обл.), Научно-производственное предприятие «Глобинский свинокомплекс», входящий в состав одного из ведущих производителей колбасных и мясных изделий в стране группу «Глобино», а также днепропетровский холдинг «Агро-Союз», дочернее предприятие российской агропромгруппы «БЭЗРК-Белгранкорм» - «Белгранкорм-Полтавщина» и предприятие «Лига» (Кировоградская обл).

Кроме того, в 2013 году из бюджета было выделено 9,3 млн грн на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции комбикормовых заводов. Эти средства получили «Агрофирма им. Довженка» (холдинг «Астарта»), Научно-производственное предприятие «Глобинский свинокомплекс» («Глобино»), «Агро-Союз» и свиноводческая компания «Золотоношский бекон» (Черкасская обл.).

В Минагропроде также сообщили, что в прошлом году на возмещение строительства одного объекта в птицеводческой отрасли было выделено 23,9 млн грн, однако информации о получателе средств ведомство не предоставило.

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Как сообщал УНИАН, всего в 2013 году на развитие животноводства из государственного бюджета было выделено 650 мгн грн. Бюджет на 2014 год предусматривает выделение на эти цели 900 млн грн.

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