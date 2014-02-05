Госветфитослужба приостановила сертификацию продукции одной из фабрик МХП

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины с 6 февраля приостанавливает сертификацию мяса птицы «Мироновской птицефабрики», входящей в состав крупнейшего производителя этой продукции в стране - агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт», для поставки его на рынок стран Таможенного союза.

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), текстом которого располагает УНИАН.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что по информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины с 6 февраля 2014 года приостановлена сертификация продукции, поставляемой на территорию Таможенного союза предприятием «Мироновская птицефабрика», - сказано в сообщении.

Руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ агрохолдинга Анастасия Соботюк сообщила УНИАН, что компания получила от российского ведомства сообщение о приостановке поставок, однако официальная причина ограничения МХП также неизвестна.

«Нам сообщили о приостановке сертификации, и сейчас мы будем разбираться, по какой причине это произошло», - сказала Соботюк, отметив, что от Госветфитослужбы уведомления холдинг не получал.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года Госветфитослужба также ограничила поставки мяса птицы в страны ТС для компаний «МХП», «Агромарс», «Тавр-Плюс» и «Элитекс» в связи с обнаружением в продукции вредоносных организмов. Тогда проблема была урегулирована в течение 2 недель.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.