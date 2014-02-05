Мировые цены на сахар растут на фоне засухи в Бразилии

Мировые цены на сахар, после достижения в январе трехлетнего минимума, растут на фоне засухи в Бразилии.

Котировка мартовского фьючерса на сахар-сырец 4 января поднялась на торгах на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке на 2%, до 16,06 цента за фунт, передает Bloomberg.

В конце января цены достигли минимума в 14,8 цента за фунт ($326 за тонну), после чего развернулись и за четыре торговые сессии подскочили почти на 9% - до 16,06 цента.

Январь 2014 года считается в Бразилии самым жарким и сухим за последние 20 лет. По прогнозам метеорологов, засуха продолжится и в феврале. Индия уже приняла решение не увеличивать экспорт сахара.