Россия может снова ограничить поставки молочной продукции из Беларуси

Россия может снова ввести определенные меры в отношении белорусской молочной продукции. Как пишут "Ведомости", об этом 5 февраля заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Что касается конкретных мер относительно недобросовестной конкуренции на рынках. Упоминалась Белоруссия — по нашим оценкам, здесь есть недобросовестная конкуренция, и наш рынок от этого страдает. Скорее всего нам придется принимать определенные ответные меры в отношении партнеров из Белоруссии», — заявил Дворкович.

При этом он отметил, что меры будут направлены либо напрямую на молочную продукцию, либо по другим направлениям сотрудничества.

По данным Минсельхоза РФ, в первом полугодии 2013 г. на долю Белоруссии пришлось 72,1% импорта молока в Россию, 17,1% — импорта сливочного масла. «Союзмолоко» также сообщал, что, ввоз в Россию молока и цельномолочной продукции из Белоруссии в первом полугодии 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,5 раза.

Как сообщал УНИАН, Россия не раз заявляла о своих претензиях к "молочке" из Белоруссии. В 2009 году во время резкого ухудшения отношений между двумя странами Роспотребнадзор и вовсе запретил ввоз молочной продукции из Белоруссии, объяснив это необходимостью переоформить документы на импорт товаров в связи с новым техрегламентом. Конфликт был разрешен. Но в августе и декабре 2013 года РФ вновь заявила о претензиях к качеству белорусской молочной продукции.