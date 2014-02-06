«Мироновский хлебопродукт»: Ограничение экспорта в ТС не повлияет на компанию

13:09, 06 февраля 2014
Агро
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Ограничение экспорта на сегодняшний день не является для агрохолдинга особенно болезненным

Госветфитосанитарная служба остановила сертификацию продукции «Мироновской птицефабрики»

Остановка Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой сертификации продукции «Мироновской птицефабрики», входящей в состав крупнейшего производителя курятины в Украине «Мироновский хлебопродукт» (МХП), для поставки в страны Таможенного союза не является серьезной проблемой для компании, так как запланированные объемы экспорта будут перенаправлены на другие рынки.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ агрохолдинга Анастасия Соботюк.

«Ограничение экспорта на сегодняшний день не является для нас особенно болезненным. Мы переориентируем запланированные объемы на другие рынки», - сказала Соботюк.

По ее словам, из 170 тыс. тонн мяса птицы, которые МХП планирует поставить на внешние рынки в 2014 году, в Таможенный союз планировалось экспортировать только 25 тыс. тонн.

«В прошлом году мы существенно расширили географию поставок, поэтому трудностей с диверсификацией экспорта у нас не будет. Тем более что мы научены майской историей», - сказала она, вспомнив о том, как в мае 2013 года Госветфитослужба также ограничила экспорт в ТС мяса птицы четырех украинских компаний, среди которых была и МХП.

При этом Соботюк отметила, что те объемы, которые холдинг планировал экспортировать в ТС, скорее всего, будут отправлены в страны Ближнего Востока и Африки.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба с 6 февраля приостановила сертификацию мяса птицы «Мироновской птицефабрики» для поставки на рынок стран Таможенного союза. Причины такого решения ведомство не сообщает. 

В мае 2013 года Госветфитослужба также ограничила поставки мяса птицы в страны ТС для компаний «МХП», «Агромарс», «Тавр-Плюс» и «Элитекс» в связи с обнаружением в продукции вредоносных организмов. Тогда проблема была урегулирована в течение 2 недель.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

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