Экспорт продукции Мироновской птицефабрики в Таможенный союз могут возобновить в течение недели

Ограничение экспорта мяса птицы Мироновской птицефабрики, входящей в состав крупнейшего производителя этой продукции в Украине агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), в страны Таможенного союза может быть снято в течение 5-7 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«У нас была встреча с руководством МХП, определили мероприятия, наша ветеринарная служба взяла на себя мониторинг, и я надеюсь, что в ближайшие 5-7 дней мы будем выходить с информацией, чтобы экспорт открыли», - сказал Присяжнюк.

Читайте такжеВ трех областях Украины из-за АЧС прекратили выдавать сертификаты на экспорт свинины в РоссиюПо словам министра, причиной приостановки сертификации продукции фабрики Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины стало сообщение российского ветеринарного ведомства об обнаружении в продукции Мироновской птицефабрики отклонения от норм по показателям качества.

«Мы получили письмо от ветеринарных служб Российской Федерации, что они провели анализы, было выявлено определенное отклонение от норм. Они прислали нам официальное письмо, мы приостановили экспорт в Российскую Федерацию по решению нашей ветеринарной службы», - сказал глава Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба с 6 февраля приостановила сертификацию мяса птицы Мироновской птицефабрики для поставки на рынок стран Таможенного союза, что делает невозможным экспорт продукции предприятия в ТС.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.