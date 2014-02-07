Мировые цены на продовольствие снижаются, не дешевеет только "молочка"

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) отмечает снижение мировых цен на продовольствие в январе, исключением стала лишь молочная продукция, дорожающая на фоне роста потребительского спроса, передает "Агро Перспектива".

В январе 2014 года индекс продовольственных цен ФАО составил 203,4 пункта, что на 1,3% ниже декабрьского показателя и на 4,4% ниже показателя января прошлого года.

Цены на сахар и растительные масла снизились на 5,6% и 3,8%, соответственно. Цены на зерновые в связи с рекордно высоким урожаем в 2013 году упали на 1,6% по сравнению с декабрьским показателем и на 23% по сравнению с аналогичным показателем в январе 2013 года. Даже цены на мясо, которые росли на протяжении последних нескольких месяцев, немного снизились в январе.

«Единственным заметным исключением стал рост цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию ФАО составил в январе 267,7 пункта, увеличившись на 1,3% по сравнению с декабрем, главным образом, отражая стабильно высокий спрос на все виды молочной продукции, особенно со стороны Китая, стран Северной Африки, Ближнего Востока и РФ», - прокомментировал эксперт ФАО по рынку молочной продукции и животноводству Майкл Гриффин.