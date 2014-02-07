Украина экспортировала более 22 млн тонн зерна

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.), по состоянию на 7 февраля поставили на внешние рынки 22 млн тонн зерновых, что на 5,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Сильные морозы, которые наблюдались в Украине в конце января, усложнили работу транспортной инфраструктуры зернового рынка. Замедлились отгрузки зерна и его перемещение. Однако на сегодня работа отечественной зерновой логистики восстановлена и проходит в обычном режиме. В феврале Украина экспортировала уже более 640 тысяч тонн зерновых. Это высокий показатель», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

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В министерстве также сообщили, что в портах находится и загружается на корабли 1,3 млн тонн зерновых. Кроме того, Минагропрод подтвердил прогнозы по экспорту зерна в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.