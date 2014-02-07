Кабмин назначил нового заместителя главы правления «Украгролизинга»

Кабинет министров Украины назначил Ивана Придуху заместителем главы правления Национальной акционерной компании «Украгролизинг».

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства № 42-р от 29 января.

«Назначить Придуху Ивана Григорьевича заместителем председателя правления Национальной акционерной компании «Украгролизинг», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 27 января Кабмин уволил заместителя главы правления «Украгролизинга» Александра Нещетного.

Ранее Кабмин уволил с должности заместителя главы правления НАК «Украгролизинг» Тараса Семикопного. В сентябре Кабмин уволил председателя «Украгролизинга» Николая Шпака, назначив на эту должность Жанну Ориничеву.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.