В Украине сертификацию зерна могут заменить декларированием

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины разработала новую концепцию контроля качества зерновых, в которой предложила отменить обязательную сертификацию при операциях с зерном, заменив ее декларированием.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, концепция была представлена во время встречи главы инспекции Владислава Гончаренко с представителями ряда аграрных ассоциаций Украины.

«Мы предлагаем отменить сертификацию, а процесс контроля государства за рынком зерна перевести на декларирование, которое сегодня существует, но не четко определено законодательством. Декларирование необходимо ввести обязательным на зерновом рынке для субъектов предпринимательства, а на законодательном уровне предусмотреть жесткую ответственность … за непредставление декларации о имеющемся зерне и продуктах его переработки», - цитирует пресс-служба Гончаренко.

Такой механизм, по его словам, обеспечит государство всей полнотой информации о наличие в стране зерна, ликвидировав в то же время инспекторскую проверку каждой партии продукции и выдачу на нее сертификатов качества.

«Инспекторская проверка будет происходить только в случае нарушения условий декларирования и по обращениям субъектов рынка зерна, а также по упрощенной системе при экспорте, поскольку вопрос имиджа нашего государства на международных рынка, куда экспортируется отечественная сельскохозяйственная продукция, является стратегически важным», - отметил Гончаренко.

По итогам встречи Госсельхозинспекция договорилась с аграриями о создании рабочей группы, которая разработает соответствующую форму новой декларации, а также изменения в действующее законодательство и нормативно-правовые акты.

Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации уже неоднократно обращались к властям с просьбой отменить обязательную сертификацию зерна при внутренних перевозках.

21 мая 2013 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки, а также предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна. Однако во втором чтении законопроект еще не рассматривался.

Справка УНИАН. Действующее законодательство предполагает обязательное получение сертификата качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.