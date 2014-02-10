Оперативники Миндоходов Киева изъяли партию фальсифицированного алкоголя на 750 тыс. грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Киеве, следственные действия велись на территории столицы и области.

«Оперативники выявили порядка 11,5 тыс. литров поддельных алкогольных напитков. Причем подделки были замаскированы под продукцию украинского производства, так и зарубежных торговых марок. Кроме того, тара, в которую разливали фальсификат, была также обклеена поддельными акцизными марками», - отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, с начала года оперативники ГУ Миндоходов в Киеве изъяли из незаконного оборота подакцизные товары на общую сумму порядка 4 млн грн. По итогам 2013 года этот показатель составил 50 млн грн.