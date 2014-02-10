Беларусь сняла запрет на транзит свинины из Литвы

Беларусь разрешила транзит свинины из Литвы, который был временно ограничен с 25 января в связи со вспышкой на территории Литвы африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

В частности, разрешен транзит в Россию готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей с предприятий Европейского Союза. При этом к ветеринарному сертификату, сопровождающему каждую партию продукции, должно быть оформлено приложение с указанием того, что вышеперечисленная экспортируемая в РФ продукция прошла необходимую обработку.

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«Данные гарантии, оформленные по форме, согласованной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и генеральным директором Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителя, должны быть заверены подписью официального ветеринарного врача страны - члена ЕС, оформившего ветеринарный сертификат, и это приложение должно иметь реквизиты ветеринарного сертификата», - отметили в Минсельхозпроде Беларуси.

Там также уточнили, что в Казахстан разрешается транзит через Беларусь готовой свиноводческой продукции, произведенной в Литве, следующей при наличии разрешения на ввоз и при условии прохождения необходимой обработки.

«Указанные гарантии также должны быть заверены подписью и печатью официального ветврача страны - члена ЕС, оформившего ветеринарный сертификат», - подчеркнули в Минсельхозпроде Беларуси.

Кроме этого, допускается транзит кормовых добавок и компонентов для производства кормов, произведенных в третьих странах, следующих через порты Литвы за пределы Таможенного союза.

При этом в Минсельхозпроде Беларуси обратили внимание на необходимость усиления контроля в пунктах пропуска через государственную границу Беларуси и на организацию работы по недопущению ввоза в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами (в том числе в вакуумной упаковке) свинины, в том числе от дикого кабана, и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для них, не прошедших термическую обработку (температура - не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время - не менее 20 минут) из Литвы.

Как сообщал ранее УНИАН, в связи со вспышкой на территории Литвы африканской чумы свиней Беларусь приняла решение с 25 января временно ограничить поставки и транзит свинины из этой страны.

27 января Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, а также репродуктивного материала из Литовской Республики в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.