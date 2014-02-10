Россельхознадзор может подать жалобу на Евросоюз по вопросу распространения АЧС

Россельхознадзор не исключает возможности подать жалобу в комитет по ветеринарии и фитосанитарии ВТО в связи с неправомерными действиями Евросоюза по вопросу распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщил агентству "Прайм" помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"Мы не исключаем возможности обращения в комитет ВТО по ветеринарным и фитосанитарным мерам, потому что нас вдруг обвиняют (страны Евросоюза - ред.) в неадекватных мерах. Это, мягко говоря, несправедливо, потому что мы применяем такие же меры, как и сам Евросоюз", - заявил собеседник.

В январе в Литве была зафиксирована первая за многие годы вспышка АЧС на территории ЕС. В связи с этим с 25 января РФ ограничила импорт свинины из этой страны, а 30 января Россельхознадзор прекратил прием продукции свиноводства из всех стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии (ЕК).

Читайте такжеУкраина прекратила сертификацию свинины из трех областей для экспорта в Россию

Еврокомиссар по здравоохранению и защите потребителей Тонио Борг назвал эти ограничения РФ беспрецедентными, непропорциональными и противоречащим международным торговым принципам. Его коллега - еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле, заявил, что ЕК может обратиться в ВТО для разрешения вопроса российского запрета на ввоз свинины из ЕС.

Алексеенко заметил, что пока вопрос обращения в ведомстве рассматривается, и окончательное решение будет принято только после встречи с европейскими коллегами. "Надеемся, что здравый смысл возобладает", - отметил он, добавив, что сейчас главный ветинспектор РФ направился в Литву вместе с белорусским коллегой для ознакомления с ситуацией.

Отвечая на вопрос, в какой форме будет произведено обращение в комитет ВТО, Алексеенко отметил, что "здесь возможны варианты". "Фактически - это жалоба на неправомерное действие. Надеемся избежать, но не исключаем этот вариант", - добавил он. Также собеседник отметил, что вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета, которое состоится в конце марта в Женеве (Швейцария).

Читайте такжеБеларусь сняла запрет на транзит свинины из Литвы