Минсельхоз США повысил прогноз экспорта зерна из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем февральском отчете повысило прогноз объема экспорта зерновых из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) на 0,5 млн тонн, или на 1,6%, по сравнению с январской оценкой – до 31,18 млн тонн.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, прогноз экспорта повышен за счет ожидаемого увлечения поставок украинской кукурузы на внешние рынки, которые, по оценкам Минсельхоза, могут составить в 2013/2014 МГ 18,5 млн тонн. При этом прогноз по экспорту продовольственной пшеницы в февральском отчете министерство оставило без изменений – 10 млн тонн.

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Кроме того, Минсельхоз США откорректировал оценку урожая зерна в Украине в 2013 году, повысив его до 62,2 млн тонн с 60,97 млн тонн, которые были озвучены в январском отчете. При этом урожай пшеницы, по оценкам министерства, в Украине в прошлом году составил почти 22,3 млн тонн (на 1,3% больше январского прогноза), фуражного зерна – 39,92 млн тонн (на 2,4% больше), в том числе кукурузы 30,9 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ в 33 млн тонн. Урожай зерновых в 2013 году, по данным Государственной службы статистики, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.

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