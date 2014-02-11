S&P вслед за суверенным снизило рейтинг агрохолдинга «Мрия»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте украинского агрохолдинга «Мрия» до уровня «CCC+» с «В-» с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Одновременно S&P подтвердил рейтинг холдинга в национальной валюте на уровне «В-». Прогноз по рейтингу также негативный. Кроме того, агентство оставило неизменным прогноз по возвратности активов, присвоенный компании в марте прошлого года, на уровне «4».

«Снижение рейтинга продиктовано прежде всего снижением суверенного рейтинга Украины, а также тем, что основные фонды холдинга – земельный банк, заготовительные мощности и переработка – сконцентрированы в Украине. Кроме того, мы отмечаем возможность влияния курсовой политики властей Украины на финансовое положение всех экспортеров», – говорится в сообщении агентства. В агентстве также уточнили, что в целом оценивают положение агрохолдинга как «уязвимое», а финансовые риски для холдинга как «значительные». «Негативный прогноз по рейтингам холдинга «Мрия» отражает негативный прогноз по суверенным рейтингам Украины и означает, что дальнейшее снижение рейтингов возможно в ближайшие 12 месяцев», – подчеркнули в S&P.

В то же время в агентстве обратили внимание, что дальнейшее снижение рейтингов Украины может и не привести к автоматическому снижению рейтингов «Мрии» в случае, если холдинг покажет хорошие производственные результаты и стойкость к экономическим вызовам.

«Мы пересмотрим прогноз по рейтингам на «стабильный», если ситуация в Украине стабилизируется и мы увидим снижение рисков в сфере валютного регулирования», – сказано в сообщении агентства.

Ранее S&P вслед за снижением суверенного рейтинга Украины до «ССС+» снизило рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска и Крыма, а также корпоративный рейтинг «Укрзализныци». Кроме того, агентство снизило рейтинг швейцарской горнорудной компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций. В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию агрохолдингу на 10 млн долл. – до 35 млн долл. Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур.

В январе-июне 2013 года холдинг получил 114,5 млн долл. неаудированной чистой прибыли, что на 13,5% меньше, чем в первом полугодии 2012 года.