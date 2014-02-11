Колебания курса гривни почти не повлияют на стоимость продуктов - Минагропрод

Колебания курса гривни по отношению к доллару США, которые наблюдаются в последние дни на межбанковском валютном рынке, окажут минимальное влияние на стоимость продуктов питания в Украине, поскольку большая часть потребляемого продовольствия производится непосредственно в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

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«Колебания курса на продукты питания повлиять должны минимально, если вообще будет влияние, потому что у нас около 95% внутреннего потребления продуктов питания – это продукция внутреннего производителя», – сказал Присяжнюк.

При этом он отметил, что колебания курса гривни могут привести к удорожанию удобрений и средств защиты растений, которые в Украину преимущественно импортируются. Как следствие, это может привести к росту себестоимости производства зерновых и масличных культур, но уже нового урожая.

«Себестоимость (производства – УНИАН), конечно, вырастет. Но если это и произойдет, то где-то с нового урожая. Но подорожает ли масло и зерно – это нам диктует внешний рынок», – сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

6 февраля Нацбанк впервые за последние полтора года пересмотрел официальный курс гривни к доллару, понизив его до 8,7080 грн/долл. с 7,9930 грн/долл.

Во вторник, 11 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 понизились до 8,6200/8,6400 грн/долл. против 8,4900/8,5500 грн/долл. на открытии торгов.