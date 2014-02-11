Кабмин оценивает в $1,2 млрд пилотный проект по восстановлению систем орошения

Министерство аграрной политик и продовольствия (Минагропрод) предлагает начать реализацию проекта по восстановлению систем орошения на юге Украины, начав модернизацию ирригационных систем на Каховском канале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. министра аграрной политик и продовольствия Николай Присяжнюк.

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«Мы делаем пилотный проект, которым будет предусмотрено восстановление систем орошения на площади 250 тыс. га… на базе Каховского канала», - сказал Присяжнюк.

По его словам, предварительная стоимость этого проекта составляет 1,2 млрд долл., а для его финансирования будет проведен тендер, в котором, как ожидается, примут участие Экспортно-импортный банк Китая, Европейский банк реконструкции и развития и Экспортно-импортный банк США.

«Для финансирования мы создадим госпредприятие и проведем тендер на финансирование», - уточнил глава Минагропрода.

При этом министр отметил, что через неделю соответствующее постановление по проведению пилотного проекта будет вынесено на рассмотрение Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Присяжнюк сообщил, что Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны. Сообщалось, что ставка по кредиту составит 6,5% годовых, включая все расходы. Срок погашения кредита – 10 лет. Выплата должна начаться через пять лет после выдачи займа. По словам министра, привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 1,2-1,4 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,5 млн га.

В декабре прошлого года Присяжнюк заявлял, что подписание соответствующего кредитного соглашения находится на финальной стадии, однако данные договоренности не были подписаны до сих пор.

Каховский канал проходит по территории Херсонской и Запорожской областей.