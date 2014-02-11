"Агрофонд-зерно" может стать полноценным игроком на внутреннем и внешнем рынках

Дочернее предприятие Аграрного фонда - «Агрофонд-зерно», созданное в январе 2014 года, может стать полноценным игроком на внутреннем и внешнем рынках зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

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«Я не буду против и даже буду мотивировать, чтобы эта структура («Агрофонд-зерно» - УНИАН) стала полноценным игроком как на внутреннем, так и на внешнем рынках», - сказал Присяжнюк.

При этом он добавил, что новосозданная структура будет полностью вести хозяйственную деятельность Аграрного фонда.

«Если «дочка» сможет самостоятельно закупать зерно, перерабатывать его, то почему бы ей не продавать готовый продукт», - сказал министр, отметив, что этот вопрос уже был согласован зернотрейдерами.

Что касается деятельности Аграрного фонда, то, по словам Присяжнюка, он продолжит заниматься интервенциями зерна и продуктов его переработки.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2014 года Минагропрод создал дочернее предприятие Аграрного фонда – «Агрофонд-зерно», в связи с расширением деятельности фонда. Сообщалось, что новая структура будет заниматься производством мукомольной и крупяной продукции, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных, складским хозяйством, выращиванием зерновых и масличных культур, а также оказывать посреднические услуги в торговле сельхозсырьем, живыми животными и предоставлять услуги по перевозке.

Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.

В апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.