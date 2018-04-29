Каким будет новый урожай

Сильные морозы покидают Украину, а вместе с ними уходит и тревога за урожай озимых 2014 года. Причин же для переживания было достаточно. Проблемы начались еще осенью прошлого года, когда непрекращающиеся дожди в сентябре и начале октября не давали аграриям завершить уборку урожая и приступить к севу озимых. Тогда не скрывали тревогу за будущий урожай даже в Министерстве аграрной политики и продовольствия – глава ведомства Николай Присяжнюк прогнозировал, что недосев озимых может составить до 1,5 млн га из запланированных 8,2 млн га. Но, к счастью, во второй половине октября дожди прекратились, аграрии не успели засеять озимыми всего 350 тыс. га, что не критично. Вместе с тем, часть озимых, в первую очередь, озимого ячменя, была высеяна достаточно поздно, а это может быть чревато более высокой уязвимостью во время перезимовки.

Тем временем наступил теплый ноябрь, который был сменен далеко не морозным декабрем. Такие погодные условия позволили даже поздним посевам укрепиться и вселяли надежду на хороший результат. Однако декабрь заканчивался, снег в Украину не спешил, а в южных областях, где температура воздуха переваливала за 10 градусов тепла, начала возобновляться вегетация озимых. Явление это совсем не зимнее и для его поддержания посевы тратят много питательных веществ, из-за чего вероятность успешной перезимовки, если ударят морозы, снижается. А морозы ударили. Причем в ряд областей холода пришли без снега, что принесло дополнительные риски для озимых. В результате, в отношении посевов в ряде восточных и центральных областей, где порой ночами температура воздуха опускалась до «минус»25 градусов и ниже, вырос риск вымерзания. К счастью, холода не были длительными. По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко, потери урожая озимых из-за морозов возможны, однако они не будут сильно ощутимы.

«Потери будут небольшими. Они, конечно, будут и, в первую очередь, пострадает урожай пшеницы в Полтавской области. Ущерб возможен также в Херсонской, местами в Луганской и Запорожской областях, но это уже касается озимого ячменя», - сказала УНИАН Адаменко.

Не грозит озимым, по ее мнению, и формирование ледяной корки, так как, если верить прогнозу погоды, оттепель будет достаточно продолжительной - весь снег просто растает.

«Большую часть зимы озимые перезимовали в нормальном состоянии, если не считать локальных ситуаций, связанных с сильными морозами», - отметила Адаменко.

Таким образом, по состоянию на 31 января, в хорошем, удовлетворительном состоянии находились 93% посевов, а в слабом и изреженном – 7%. По прогнозу Укргидрометцентра, урожай озимых в 2014 году может вырасти на 10-15% по сравнению с прошлым годом – до 28-30 млн т. Прогноз Укргидрометцентра близок к ожиданиям Минагропрода, которое оценивает валовой сбор ранних зерновых (основная их часть – озимые) в 30,9 млн т. Глава министерства Николай Присяжнюк сейчас настроен куда более оптимистично, чем осенью, и заявляет о готовности аграриев к проведению весенне-полевых работ.

«Состояние озимых сегодня хорошее. Все идет по плану, и мы ждем, что нам даст погода после этого потепления. И мы уже готовы к проведению весенне-полевых работ», - сказал он УНИАН.

На «манеже» - все те же

Вместе с тем, урожай озимых зерновых – только половина валового сбора зерна в стране. Вторая половина зерновой корзины наполняется яровыми, зерновыми и зернобобовыми, под урожай которых, по прогнозам Минагропрода, в этом году аграрии засеют 8,7млн га – на 4% больше, чем в прошлом году. Значительных изменений в структуре ярового клина ни профильное министерство, ни аналитики не ожидают. По предварительной оценке Минагропрода, сев ярового ячменя будет проведен на площади 2,24 млн га (на 2% меньше, чем в 2013 году), яровой пшеницы - 0,2 млн га (на 19,9% больше), овса – 0,28 млн га (на 10,2% больше), а зернобобовых – 0,3 млн га (на 11,3% больше). При этом посевные площади под кукурузой, которая в последние годы активно завоевывает звание культуры №1 в Украине, по оценкам министерства, в этом году будут увеличены на 5% - до 5,15 млн га, несмотря на падение цены на нее в 2013/2014 маркетинговом году (июль 2013 – июль 2014 года).

Тем не менее, по словам аналитика зернового рынка консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» Елизаветы Малышко, веское слово в формировании структуры посевных площадей под зерновыми может сказать погода.

«Увеличение площадей под кукурузой обусловлено их сокращением под озимой пшеницей. Но соотношение «кукуруза-ячмень» остается неясным. И эта ситуация не прояснится до весны, потому что очень многое зависит от погоды. Если будет ранняя весна, то будет больше ячменя, тем более что он был дорогой в прошлом году. Если будет поздняя весна, то аграрии будут выбирать между кукурузой и подсолнечником», - пояснила УНИАН Малышко.

Соя: впереди только рост

Более серьезные и стратегически важные изменения в этом году ожидаются в структуре площадей под техническими культурами. По оценке Минагропрода, в 2014 году аграрии отведут под них 7,3 млн га, что на 4,6% меньше, чем в 2013 году. Примечательно, что министерство прогнозирует в этом году сокращение посевных площадей под подсолнечником на 11% - до 4,3 млн га, в то время как площади под соей, наоборот, могут быть увеличены на 10,4% - до 1,5 млн га. Такие перемены были вполне ожидаемы, потому что соя – культура достаточно востребованная на мировых рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, к которому все внимательнее присматриваются отечественные аграрии.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, отечественным производителям впору задуматься над серьезным расширением площадей под этой культурой.

«Я считаю, что Украина должна значительно нарастить производство сои. Эта культура имеет очень хороший спрос на мировых рынках и, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а это - очень перспективный рынок и цены там очень хорошие. Нам нужно раз в пять больше выращивать сои, чем сейчас», - отметил УНИАН Клименко.

«В этом году производители собираются расширять площади под соей, но незначительно. Я думаю, что еще не поздно этим вопросом серьезно заняться», - добавил он.

С Клименко согласны и в «УкрАгроКонсалте». По прогнозам аналитиков компании, в 2014 году аграрии засеют соей минимум 1,6 млн га, максимум – 1,8 млн га.

Таким образом, оценив состояние озимых и возможную структуру посевных площадей под яровыми культурами, в Минагропроде подсчитали, что в этом году Украина может собрать 62,1 млн тонн зерновых и зернобобовых и 14,3 млн тонн масличных. Что касается зерновых, что ожидаемый валовой сбор на 1,4% будет меньше рекордного урожая 2013 года, однако существенно превысит средние показатели последних лет.

Насколько оправдает себя прогноз, сказать сложно, так как на ситуацию влияет один из самых непредсказуемых факторов – погода. Пока аграриям, в руках которых продовольственная безопасность страны, удалось отделаться легким испугом и во время сева озимых, и во время их перезимовки. Что будет дальше – покажет время.

Яна Брензей (УНИАН)