Агрохолдинг «Авангард» за год сократил продажи яиц на 2%

Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Авангард» в 2013 году реализовал 5,093 млрд штук яиц, что на 2% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Поставки яиц на внешние рынка в 2013 году «Авангард» сократил на 3% - до 499 млн шт., а средняя цена реализации одного яйца сократилась до 0,69 грн с 0,7 грн (без учета НДС). При этом производство яиц в компании в прошлом году выросло на 12% - до 7,019 млрд шт.

Сокращение продажи яиц в 2013 году «Авангард» объясняет ростом их реализации внутри компании для дальнейшей переработки в сухие яичные продукты. В холдинге также указали на сокращение продаж яиц через розничные сети до 33% от общего объема продаж третьим лицам с 35% в 2012 году.

Что касается уменьшения объемов экспорта, то в компании это также связывают с ростом производства продуктов переработки яиц. Основными экспортными рынками для «Авангарда» в прошлом году остались страны Ближнего Востока, Северной, Центральной и Западной Африки, а также страны СНГ.

В «Авангарде» также сообщили, что в 2013 году объемы переработки яиц выросли на 73% - до 1,864 млрд шт., что связано с увеличением мощностей по переработки на заводе «Имперово Фудс». Экспорт сухих и жидкий яичных продуктов компании в прошлом году также увеличился на 72,7% - до 1,9 млрд яиц (в яичном эквиваленте). Вместе с тем, средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась до 7,64 долл./кг с 8,11 долл./кг годом ранее.

При этом поголовье кур в холдинге по итогу 2013 года составило 32,5 млн голов, что на 18% больше, чем годом ранее. Поголовье кур-несушек также выросло на 18% - до 27 миллионов.

Говоря об инвестиционных проектах, в «Авангарде» отметили, что к концу 2013 года было завершено строительство птицеводческих комплексов «Авис» и «Чернобаевское» в Хмельницкой и Херсонской областях соответственно. На данный момент на предприятиях ведутся пусконаладочные работы перед запуском.

Кроме того, в 2013 году холдинг завершил первый этап увеличения производственных мощностей на заводе по переработке яиц «Имперово Фудс», нарастив его мощности до 6 млн штук яиц в день с 3 миллионов. Реализация второго этапа по расширению мощностей завода до 10 млн яиц в день сейчас находится в стадии реализации.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» в 2012 году увеличил объем продаж яиц на 7,4% по сравнению с 2011 годом - до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц в 2012 году составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».

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