Рост сельского хозяйства в Украине составил 6%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2014 года выросли по сравнению с первым месяцем прошлого года на 6%, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства на сельхозпредприятиях в прошлом месяце составил 11,3%, в домохозяйствах – 0,9%.

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При этом, по сравнению с декабрем 2013 года, валовое производство сельхозпродукции в январе выросло на 29,6%.

Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом, по предварительным данным, на 13,7%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,7%, а в хозяйствах населения – 6,4%.