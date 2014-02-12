S&P вслед за суверенным снизило рейтинг «Мироновского хлебопродукта»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте крупнейшего в Украине производителя курятины агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до «ССС+» с «В-», говорится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг холдинга в национальной валюте подтвержден на уровне «В-». Прогноз по всем рейтингам негативный.

Рейтинг евробондов МХП на 750 млн долл. со сроком погашения в 2020 году также снижен до уровня «ССС+» с «В-».

Ранее S&P по той же причине снизил рейтинги других крупных украинских агрохолдингов - «Креатив», «Мрия» и «Украинские аграрные инвестиции».

Как сообщал УНИАН, 28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

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