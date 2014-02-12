«Мироновский хлебопродукт» собирается снизить экспорт в Таможенный союз

13:05, 12 февраля 2014
Агро
3

«Мироновскому хлебопродукту» до сих пор не сообщили, какие вредоносные организмы и в какой партии продукции обнаружил Россельхознадзор. 

МХП в этом году планирует экспортировать в Таможенный союз 50 тыс. тонн курятины

Крупнейший производитель мяса птицы в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в рамках стратегии по диверсификации экспорта в 2014 году планирует сократить долю внешних поставок мяса птицы, приходящуюся на страны Таможенного союза, до 28-30% с 45% в 2013 году. 

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ агрохолдинга Анастасия Соботюк.

«В прошлом году на Таможенный союз приходилось около 45% наших экспортных поставок. В 2014 году мы планируем снизить эту долю до 28-30%», - сказала Соботюк.

Всего, по ее словам, МХП в этом году планирует экспортировать в Таможенный союз 50 тыс. тонн курятины, в частности 25 тыс. тонн – в Российскую Федерацию.

Читайте также«Мироновский хлебопродукт»: Ограничение экспорта в ТС не повлияет на компанию

Что касается ограничения поставок продукции «Мироновской птицефабрики» в страны Таможенного союза, то Соботюк сообщила, что компании до сих пор не сообщили, какие вредоносные организмы и в какой партии продукции были обнаружены ветеринарным ведомством России. 

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба Украины в связи с обращением к ней Россельхознадзора с 6 февраля приостановила сертификацию мяса птицы «Мироновской птицефабрики» для поставки на рынок стран Таможенного союза

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter