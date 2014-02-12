«Мироновский хлебопродукт» собирается снизить экспорт в Таможенный союз

Крупнейший производитель мяса птицы в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в рамках стратегии по диверсификации экспорта в 2014 году планирует сократить долю внешних поставок мяса птицы, приходящуюся на страны Таможенного союза, до 28-30% с 45% в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ агрохолдинга Анастасия Соботюк.

«В прошлом году на Таможенный союз приходилось около 45% наших экспортных поставок. В 2014 году мы планируем снизить эту долю до 28-30%», - сказала Соботюк.

Всего, по ее словам, МХП в этом году планирует экспортировать в Таможенный союз 50 тыс. тонн курятины, в частности 25 тыс. тонн – в Российскую Федерацию.

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Что касается ограничения поставок продукции «Мироновской птицефабрики» в страны Таможенного союза, то Соботюк сообщила, что компании до сих пор не сообщили, какие вредоносные организмы и в какой партии продукции были обнаружены ветеринарным ведомством России.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба Украины в связи с обращением к ней Россельхознадзора с 6 февраля приостановила сертификацию мяса птицы «Мироновской птицефабрики» для поставки на рынок стран Таможенного союза.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.