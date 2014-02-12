S&P вслед за суверенным снизило рейтинг агрохолдинга «Укрленфарминг»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг» до «ССС+» с «В-», говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу оставлен без изменений – «негативный».

Рейтинг евробондов «Укрлендфарминга» на 425 млн долл. со сроком погашения в 2018 году также снижен до уровня «ССС+» с «В-».

Ранее S&P по той же причине снизил рейтинги других крупных украинских агрохолдингов - «Креатив», «Мрия», «Украинские аграрные инвестиции» и «Мироновский хлебопродукт».

Как сообщал УНИАН, 28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.