Присяжнюк хочет возобновить экспорт мяса птицы в Саудовскую Аравию

Украина заинтересована в возобновлении экспорта мяса птицы в Саудовскую Аравию, который был приостановлен в 2008 году саудовской стороной.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующий вопрос обсуждался на встрече и.о. главы ведомства Николая Присяжнюка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Украине Джудией Алхазалом.

«Саудовская Аравия остается для Украины важным торговым партнером в аграрной сфере. В то же время, это единственный рынок среди стран Ближнего Востока, который остается закрытым для нашей курятины. Поэтому предлагаю как можно скорее решить все необходимые вопросы для открытия поставок мяса птицы в Саудовскую Аравию», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

По его словам, официальное обращение по этому вопросу уже было направлено Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины ветеринарному ведомству Саудовской Аравии.

Кроме того, и.о. министра назвал перспективным создание на территории Украины предприятия по выращиванию молодняка овец для экспорта в Королевство, а также наращивание поставок зерновых и подсолнечного масла.

При этом в министерстве сообщили, что посол Саудовской Аравии «поблагодарил за сотрудничество и отметил необходимость его углубления».

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Справка УНИАН. По данным Минагропрода, в 2013 году двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Саудовской Аравией составила 428 млн долл. Из них злаки − 356 млн дол., подсолнечное масло − 69 млн долл., яйца птицы − 1,5 млн долл.

По данным Госстата, в 2013 году Украина экспортировала в Саудовскую Аравию товаров на сумму 759,3 млн долл., что на 13,7% меньше, чем годом ранее. При этом импорт из Саудовской Аравии в Украину в прошлом году вырос на 16,5% - 157,6 млн долл.

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