"Бельведер Украина" признана банкротом

Хозяйственный суд Киева постановлением от 22 января 2014 года признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру компании «Бельведер Украина» - дочернего предприятия одного из крупнейших производителей алкогольной продукции в мире французской группы Belvedere.

Согласно сообщению в газете «Голос Украины», ликвидатором назначен арбитражный управляющий Алексей Щербань.

По информации Единого государственного реестра судебных решений, инициатором признания «Белведер Украина» банкротом выступил комитет кредиторов компании.

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Справка УНИАН. Belvedere Group владеет активами более чем в тридцати странах мира - это предприятия, сельскохозяйственные угодья, дистрибьюторские компании, логистические центры, транспортные средства. Акции Belvedere Group котируются на Варшавской и Парижской фондовых биржах. В 2007 году компания приобрела Черкасский ликероводочный завод, который был переименован в Boisson Elite Belvedere Group.

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