В России на границе с Украиной выявлена вспышка африканской чумы свиней

В приграничной с Украиной области России зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

«Генетический материал возбудителя АЧС выделен 12 февраля Ростовской областной ветеринарной лаборатории при исследовании патологического материала, отобранного от павшего дикого кабана, обнаруженного на территории «Ростовского государственного опытного охотничьего хозяйства, Каменский район Ростовской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее на территории Каменского района Ростовской области вспышки АЧС не регистрировались.

При этом отмечается, что указанный район граничит с «неблагополучной» по АЧС Луганской областью Украины.

По данным Россельхознадзора, в 2014 году на территории РФ состояние на 10 февраля зафиксировано шесть вспышек АЧС – в Волгоградской, Брянской, Калужской, Московской, Ростовской и Тульской областях.

В 2013 году в России зафиксировано более 60 очагов АЧС. Также отмечались вспышки этого заболевания в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское была зафиксирована гибель животного от АЧС. До этого, 6 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь. Тогда уничтожению подлежало более 100 свиней.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.