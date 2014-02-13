Аграрии увеличат затраты на весенне-полевые работы до 50 млрд грн

На проведение весенне-полевых работ сельхозпроизводители в 2014 году могут потратить до 50 млрд грн, что на 28% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Всего для комплекса весенних работ сельхозпроизводители потратят, по предварительным данным, около 50 миллиардов гривень при условии соблюдения научно обоснованных технологических требований. Минимальные же расходы могут составить около 42 миллиардов гривень», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

По его словам, около 80% необходимой суммы сельхозпредприятия используют из собственных оборотных средств, а оставшуюся часть средств аграрии смогут привлечь у коммерческих банков, а также Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации, которые проводят форвардные закупки зерновых будущего урожая.

При этом министр также сообщил, что Национальный банк дал разрешение на пролонгацию кредитов, что позволит многим аграриям успешно провести весенне-полевые работы.

В целом, по данным Минагропрода, около 70% средств, которые тратятся на проведение весенне-полевых работ, уходят на закупку минеральных удобрений, 20% - на топливно-смазочные материалы, а остальное – на средства защиты растений.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, в 2013 году аграрии потратили на весенне-полевые работы 38-39 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем в 2012 году. При этом объем собственных средств у сельхозпроизводителей составил порядка 30,5 млрд грн (80% от потребности).