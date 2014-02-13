Миндоходов проведет для аграриев консультацию по возмещению НДС

Министерство доходов и сборов Украины планирует в ближайшее время провести обобщающую консультацию для сельхозпроизводителей Украины по вопросу возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях с зерновыми и техническими культурами, заявил журналистам глава ведомства Александр Клименко.

“Мы предоставим обобщающую консультацию (аграриям - УНИАН). Вы знаете, что Миндоходов выступило инициатором продления действия нулевой ставки НДС по данной продукции. Мы не меняем своих убеждений, но в рамках действующего законодательства направим разъяснение, как этот вопрос будет администрироваться. Тот, кто имеет право в рамках Налогового кодекса на бюджетное возмещение, должен это право использовать", - заявил Клименко.

Однако министр не предоставил никаких подробностей относительно консультаций.

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Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2014 год предусматривает возмещение НДС при экспорте зерна.

Миндоходов в 2013 году поддерживало отсрочку взимания НДС при операциях с зерном на 2014-2015 годах.

Нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.

На протяжении прошлого года аграрные ассоциации неоднократно выступали с просьбой к властям вернуть НДС при экспортных операциях с зерном, заявляя о том, что отсрочка возврата этого налога аграриям может расцениваться как препятствование свободной торговле.