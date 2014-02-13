В США объем продажи шоколада в День влюбленных достигнет 5-летнего максимума

В День всех влюбленных в этом году ожидаются самые высокие продажи шоколада в США с 2009 года, что свидетельствует о восстановлении американской экономики, сообщает Bloomberg.

По прогнозу Национальной ассоциации кондитеров (NCA) США, продажи сладостей 14 февраля вырастут на 1,9% по сравнению с 2013 годом, до $1,057 млрд. При этом, по словам пресс-секретаря ассоциации Сьюзен Уайтсайд, на шоколад приходится 75% от этой суммы.

Эксперты ожидают, что американцы в 2014 году в День святого Валентина на подарки потратят в среднем $133,91, или на 2,2% больше, чем в 2013 году. Такие данные были получены Национальной федерацией операторов розничной торговли (NRF) США.

Напомним, за последний год фьючерсы на какао-бобы выросли в цене на 35% из-за растущего спроса и угрозы низких урожаев.