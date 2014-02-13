В Крыму усилили контроль над эпизоотической ситуацией из-за угрозы АЧС

Ветеринарная милиция Автономной Республики Крым усилила контроль над эпизоотической ситуацией на полуострове в связи с угрозой занесения вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба Государственного управления Министерства внутренних дел в автономии.

Согласно сообщению, в частности, усилен контроль над транспортом, а также соблюдением ветеринарно-санитарных правил в животноводческих хозяйствах.

«Особое внимание уделяется проверке автотранспорта на стационарных постах ДПС ГАИ и автодорогах автономии, усилен контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил на предприятиях, занимающихся выращиванием и забоем животных», - сказано в сообщении.

Кроме того, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба совместно с другими заинтересованными службами осуществляет проверки свинохозяйств на предмет их функционирования в режиме «закрытого» типа.

Как сообщал УНИАН, 30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское Луганской области была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

До этого, 6 января и 17 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области. Вирус в обоих случаях был диагностирован в тушке дикого кабана. Из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей ввела Россия.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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