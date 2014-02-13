Арбузов прогнозирует рекордный урожай зерновых в 2014 году

Агропромышленный комплекс в 2014 году сохранит лидирующие позиции в наполнении государственного бюджета и притока валютной выручки в Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

«В этом году мы ожидаем валовой сбор зерновых в объеме более 62 миллионов тонн, что почти равно прошлогоднему рекордному урожаю. Мировая конъюнктура дает все основания надеяться на коррекцию цен на зерновые в сторону увеличения. То есть по итогам года агросектор имеет все возможности для сохранения лидирующих позиций в наполнении госбюджета и притока валютной выручки в Украину», - отметил и.о. премьер-министра.

По словам Арбузова, несмотря на оттепель, нынешнее состояние озимых находится в удовлетворительном состоянии.

В целом, по мнению главы правительства, погодные условия этой зимой будут способствовать хорошей урожайности.

В связи с этим он подчеркнул необходимость обеспечения аграриев техникой, горюче-смазочными материалами, средствами защиты растений и удобрениями для подготовки к весенне-полевым работам.

Читайте такжеПотепление не навредило украинским озимым - Гидрометцентр

«Снижение цены на газ должно положительно повлиять на цену минеральных удобрений, а также способствовать восстановлению работы химзаводов. В этом году правительство планирует закупить через Аграрный фонд около 60 тысяч тонн удобрений. Надеюсь, что их цена не будет превышать 3360 гривен за тонну», - добавил Арбузов.

И.о. премьер-министра отметил, что правительство сейчас работает над привлечением дополнительных средств от американского Эксимбанка НАК «Украгролизинг» для обеспечения аграриев доступной техникой.

Оценивая экспортные перспективы продукции АПК, Арбузов отметил, что в этом году Украина расширит географию рынков ее сбыта.

По его словам, в 2014 году активизируется экспорт в азиатском направлении, в частности, на новые для отечественных аграриев рынки Японии, Южной Кореи, Китая.