Минагропрод создает еще одну дочку Аграрного фонда

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приняло решение о создании дочернего предприятия Аграрного фонда – «Агрофинфонд», что связано с расширением обслуживания сельхозпроизводителей фондом.

Согласно сообщению ведомства в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий приказ был подписан 13 февраля.

«Агрофинфонд» будет заниматься управлением фондами ведомства, предоставлением кредитов и других финансовых услуг, а также финансовым лизингом.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2014 года Минагропрод создал дочернее предприятие Аграрного фонда – «Агрофонд-зерно», которое будет заниматься производством мукомольной и крупяной продукции, оптовой торговлей зерном, оказывать посреднические услуги в торговле сельхозсырьем, предоставлять услуги по перевозке и др.

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Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.

В апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.