«Агролига» в 2013 году нарастила чистую прибыль на 15,6%

Группа сельскохозяйственных компаний «Агролига» (Харьковская обл.) в 2013 году получила 3,65 млн евро чистой прибыли, что на 15,6% больше, чем годом ранее, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка группы в прошлом году увеличилась на 7,7% - до 12,6 млн евро. Валовая прибыль компании в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 21,8% - до 4,4 млн евро, а операционная – на 19,3%, до 4,05 млн евро.

Что касается финансовых показателей «Агролиги» в четвертом квартале 2013 года, то группа сообщила, что в октябре-декабре прошлого года ее чистая прибыль составила 420 тыс. евро (показатель за аналогичный период 2012 года в документе не приводится). При этом выручка компании за указанный период сократилась в 3,9 раза – до 868 тыс. евро. Валовая прибыль группы в четвертом квартале 2013 года снизилась в 1,4 раза – до 911 тыс. евро, а операционная составила 567 тыс. евро.

Читайте такжеАгролига перенесла переход на главную площадку Варшавской фондовой биржиУхудшение финансовых показателей в октябре-декабре прошлого года «Агролига» объясняет значительным падением цен на аграрную продукцию в мире в целом и в Украине в частности.

Вместе с тем, положительный финансовый результат по итогам года группа связывает с удачной диверсификацией деятельности и успешной работой маслоперерабатывающих предприятий и молочной фермы компании.

Как сообщал УНИАН, «Агролига» в 2012 году увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом – до 3,16 млн евро. Выручка группы в 2012 году увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль компании по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро, а операционная прибыль «Агролиги» увеличилась до 3,5 млн евро с 1,9 млн евро в 2011 году.

Справка УНИАН. Группа компаний "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года.

Агрохолдинг обрабатывает 7,2 тыс. га земли на востоке Украины, в Двуречанском районе Харьковской области. Основная продукция группы компаний – подсолнечник, зерно пшеницы и ячменя, кукуруза, рапс, гречиха и молоко.

Предприятия холдинга занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.