Киевская кондитерская фабрика «Рошен» нарастила чистую прибыль почти вчетверо

Киевская кондитерская фабрика «Рошен», входящая в состав крупнейшего производителя кондитерских изделий в Украине корпорацию Roshen, в 2013 году получила 17,2 млн грн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем годом ранее.

Согласно сообщению фабрики в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее нераспределенная прибыль в прошлом году выросла в 1,9 раза – до 39, 1 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2013 году составила 54,8 млн грн, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее.

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При этом долгосрочные обязательства фабрики в 2013 году сократились на 8,5% - до 251,4 млн грн, а текущие - на 6,9%, до18,6 млн грн.

Вместе с тем, количество сотрудников Киевской кондитерской фабрики «Рошен» по итогу 2013 года составило 1742 человека против 2109 человек годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2013 года Роспотребнадзор запретил экспорт в Россию продукции украинских компаний корпорации Roshen, после чего в СМИ неоднократно появлялась информация о массовых увольнениях сотрудников с предприятий корпорации. Запрет не снят по сегодняшний день.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).