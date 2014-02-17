Украина уже экспортировала 23,2 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.), по состоянию на 17 февраля поставили на внешние рынки 23,2 млн тонн зерновых, что на 35,9% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы на 17 февраля составил 7,16 млн тонн, из которых 5,83 млн тонн приходится на продовольственную и 1,33 млн тонн – на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к указанной дате составил 2,13 млн тонн, кукурузы – 13,69 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 2,9 млн тонн, в частности поставки рапса – 2,05 млн тонн, сои – 0,87 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.

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