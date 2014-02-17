В Украине хотят создать нацреестр генетически модифицированной продукции

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины с целью контроля над оборотом генетически модифицированной продукции предлагает создать национальный реестр и ввести декларирование такой продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, для урегулирования проблем оборота такой продукции Госсельхозинспекция считает необходимым установить четкий контроль за ее выращиванием, хранением, транспортировкой, использованием, а также выписать уровень ответственности за нарушение соответствующего законодательства и механизм утилизации незарегистрированной ГМ-продукции.

По словам главы ведомства Владислава Гончаренко, реализовать эти задачи можно путем внесения необходимых изменений в украинское законодательство.

«Такой контроль возможен только в случае законодательного закрепления, поэтому нужно разработать соответствующие изменения в действующее законодательство, которые урегулируют четкий механизм обращения ГМО: от земли, а именно от семян, которые закладываются в нее, и до процесса использования выращенной продукции», - цитирует пресс-служба Гончаренко.

Он также отметил, что эти изменения должны предусмотреть наличие соответствующих буферных зон для выращивания ГМ-продукции, отдельных хранилищ и определить безопасный процесс ее экспорта.

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Как сообщал УНИАН, ранее ряд аграрных ассоциаций заявили о готовности обратиться к высшему руководству страны с просьбой разрешить использование в Украине семян генетически модифицированных сельхозкультур, которые разрешены в США и Европейском Союзе.