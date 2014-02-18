Мариупольская фабрика «Рошен» останавливает работу из-за проблем с импортерами

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Кондитерская корпорация Roshen заявляет об остановке с февраля 2014 года производственной деятельности «Мариупольской кондитерской фабрики», что стало следствием политически мотивированного усложнения торговых отношений Украины с внешними партнерами», - сказано в сообщении корпорации.

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29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в Российскую Федерацию кондитерской продукции с украинских фабрик Roshen в связи с несоответствующим качеством. Запрет не снят и на сегодняшний день, однако согласно подписанным 17 декабря прошлого года договоренностям между Президентом Украины Виктором Януковичем и главой РФ Владимиром Путиным, все ограничения, существовавшие в торгово-экономических отношениях между Украиной и Российской Федерацией, будут сняты до марта 2014 года.

При этом в Roshen подчеркнули, что начиная с июля 2013 года, давление на экспортеров украинской продукции приобрело системный характер. Кроме того в корпорации считают, что негативно на кондитерской отрасли в целом отразилось и вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий налоговых органов.

Как сообщал УНИАН, Мариупольская кондитерская фабрика «Рошен» в 2013 году получила 17,8 млн грн чистого убытка против 11,4 млн грн чистой прибыли в 2012 году. Численность фабрики по итогу 2013 года составила 333 человека против 719 человек годом ранее.

Справка УНИАН. Мариупольская кондитерская фабрика «Рошен» специализируется на производстве бисквитной продукции. Общий объём производства кондитерских изделий фабрики составляет около 20 тыс. тонн в год. Ассортимент включает более 50 наименований сладостей, среди которых – глазированные конфеты с помадными корпусами, печенье, вафли, бисквитные пирожные и рулеты.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

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