В Польше подтвердили первый случай африканской чумы свиней

В Польше выявлен первый случай африканской чумы, из-за которой Россия в конце января закрыла импорт свинины из государств Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского Министерства сельского хозяйства, вирус выявлен у дикого кабана, которого нашли на севере Польши менее чем километр от границы с Беларусью.

"17 февраля главный ветеринарный врач получил официальные результаты лабораторного исследования, которые подтверждают наличие в исследуемом материале вируса африканской чумы (ASF). Случай касается мертвого дикого кабана, а не свиней в домашнем хозяйстве", - отмечено в сообщении министерства.

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Ранее польские медиа отмечали, что Россия запретила поставки свинины из всех 28 стран Европейского Союза из-за выявления африканской чумы у мертвых кабанов в Литве, тоже недалеко от границы с Беларусью.

"Москва начала конфликт сразу после саммита Россия-ЕС, который состоялся в прошлый вторник. Саммит прошел в холодной атмосфере из-за Украины. Два месяца там продолжаются протесты из-за того, что правительство в Киеве неожиданно отказалось подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и из-за активизации сотрудничества с Россией", - отмечала Gazeta Wyborcza.

Польское информационное агентство РАР со ссылкой на экспертов в отрасли сообщает, что продолжение эмбарго на поставки свинины из ЕС в России через 2 недели спровоцирует ценовую войну среди европейских производителей из-за избытка продукции.

Россия покупает около четверти всего экспорта свинины из государств Европейского Союза, или около 700 тысяч тонн, на 1,4 млрд евро.

По данным РАР, Польша в прошлом году произвела 438 тыс. тонн, из которых продала в Россию и Беларусь 36 и 42 тыс. тонн, соответственно.

В министерстве отметили, что ASF не несет угрозы жизни людей, но эксперты отмечают, что эта болезнь может привести к значительному материальному ущербу компаний, которые занимаются производством свинины.

Как сообщал УНИАН, Польша и Литва являются одними из наибольших сторонников европейской интеграции, а правительства этих государств приняли к себе на лечение украинцев, пострадавших во время столкновений с правоохранителями в Украине во время массовых антиправительственных протестов в январе этого года.