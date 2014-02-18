Яготинский маслозавод за год сократил чистую прибыль почти в 2 раза

Яготинский маслозавод, входящий в состав одного из крупнейших в Украине производителей молочной продукции - группу «Молочный альянс», в 2013 году получил 19,3 млн грн чистой прибыли, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход от реализации продукции в прошлом году вырос на 31,4% - до 944,3 млн грн. При этом валовая прибыль Яготинского маслозавода в 2013 году увеличилась на 19% по сравнению с 2012 годом -до 200,9 млн грн, а операционная – на 4%, до 82,2 млн грн.

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Справка УНИАН. Яготинский маслозавод входит в состав холдинга «Молочный альянс» и выпускает 16 видов молочной продукции под торговой маркой «Яготинское».

«Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 предприятий: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, «Варвамаслосырзавод», компания «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон».

Яготинский маслозавод в 2012 году получил чистую прибыль в размере 33,2 млн грн, что в 4,2 раза больше, чем в 2011 году.