В Луганске из-за чумы свиней установили карантинные посты

В Луганске установлены карантинные посты в связи с выявлением очередного случая заболевания животных африканской чумой свиней, поскольку больное животное было обнаружено в непосредственной близости от областного центра.

Как сообщает пресс-служба Луганского городского совета, чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при горсовете в связи с выявлением вируса АЧС на территории Красноярского лесничества, определила первую угрожающую зону радиусом 3 км от места обнаружения трупа дикой свиньи.

По данным комиссии, первую угрожающую зону ограничили улицами Самойловой (пос. Красный Яр), ул. Серова (пос. Большая Вергунка), ул. Вокзальная (пос. Вергунский разъезд), ул. Суворова (пос. Большая Вергунка), ул. Садовая (пос. Большая Вергунка), и прилегающих к ним улиц и переулков.

На территорию эпизоотического очага запрещен вход посторонних лиц и въезд постороннего автотранспорта, вывоз и ввоз животных, продуктов и сырья животного происхождения и кормов, которые могут содержать возбудитель инфекции.

До снятия карантина на территории первой угрожающей зоны также запрещена торговля мясом свиней и других продуктов свиноводства на рынках и проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.

На данной территории будут установлены мобильные контрольные посты, в состав которых вошли специалисты МВД и Государственной службы ветеринарной медицины, на перекрестках улиц Садовая - 21 МЮДа, и Садовая - Серова обеспечено их круглосуточное дежурство.

В Луганске также утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения АЧС на территории города и состав рабочих групп для организации противоэпизоотических мероприятий.

Планируется усилить информационно-разъяснительную работу с населением и провести ряд других мероприятий.

Читайте такжеВ Крыму усилили контроль над эпизоотической ситуацией из-за угрозы АЧС

Как сообщал УНИАН, в Луганской области выявлен очередной случай заболевания АЧС. В частности, 16 февраля в 21:00 получен положительный результат на наличие возбудителя АЧС из материала, отобранного от погибшей дикой свиньи, найденной на территории Красноярского лесничества ГП «Луганское лесоохотничье хозяйство».

30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское Луганской области была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

До этого, 6 января и 17 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области. Вирус в обоих случаях был диагностирован в тушке дикого кабана. Из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей ввела Россия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.