В Украине продолжает сокращаться производство пива
16:00, 18 февраля 2014Агро
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Украинские пивовары в январе 2014 года произвели 11,8 млн декалитров пива
Январский показатель уступает объемам производства пива в декабре
Украинские пивовары в январе 2014 года произвели 11,8 млн декалитров пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.
При этом январский показатель уступает объемам производства пива в декабре 2013 года на 33%.
Как сообщал УНИАН, производство пива в Украине в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 7,6% - до 274 млн дал.
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