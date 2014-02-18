В Украине продолжает сокращаться производство пива

Украинские пивовары в январе 2014 года произвели 11,8 млн декалитров пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

При этом январский показатель уступает объемам производства пива в декабре 2013 года на 33%.

Как сообщал УНИАН, производство пива в Украине в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 7,6% - до 274 млн дал.