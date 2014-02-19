Кременчугская фабрика «Рошен» получила 2,8 млн грн убытка

Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен» (Полтавская обл.), входящая в состав крупнейшего производителя кондитерских изделий в Украине - корпорацию Roshen, в 2013 году получила 2,8 млн грн чистого убытка против 927 тыс. грн чистой прибыли годом ранее.

Согласно сообщению фабрики в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее нераспределенная прибыль в прошлом году сократилась на 3,8% – до 79 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2013 году составила 41,3 млн грн, что на 11,7% меньше, чем годом ранее.

При этом долгосрочные обязательства фабрики в 2013 году сократились на 17,3% - до 13,4 млн грн, а текущие - на 16,1%, до 98,5 млн грн.

Количество сотрудников Кременчугской кондитерской фабрики «Рошен» по итогу 2013 года составило 533 человека против 605 человек годом ранее.

При этом в 2012 году фабрика сообщала о несколько иных финансовых результатах, согласно которым ее чистая прибыль сократилась до 1,9 млн грн с 4,8 млн грн в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2013 года Роспотребнадзор запретил экспорт в Россию продукции украинских компаний корпорации Roshen, после чего в СМИ неоднократно появлялась информация о массовых увольнениях сотрудников с предприятий корпорации. В результате торговых конфликтов с импортерами корпорация в феврале 2014 года закрыла принадлежащую ей Мариупольскую кондитерскую фабрику. Запрет на поставки продукции в РФ не снят по сегодняшний день.

Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен» в 2013 году уменьшила производство на 8,7% по сравнению с 2012 годом - до 45,1 тыс. тонн кондитерских изделий.