В Украине выросло производство водки и коньяка

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе 2014 года выросло на 10,7% по сравнению с январем 2013 года, но сократилось на 34,9% по сравнению с декабрем прошлого года - до 1,9 млн дал, сообщила Государственная служба статистики.

Производство коньяка и бренди в Украине в январе текущего года выросло на 74,2% по сравнению январем 2013 года, но сократилось на 69,9% по сравнению с декабрьским объемом производства, и составило 0,2 млн дал.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе 2014 года составил 0,6 млн дал, что на 4,8% больше, чем в январе прошлого года, но на 41,4% меньше, чем в декабре 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, производство водки в Украине в 2013 году сократилось на 17,2% по сравнению с 2012 годом - до 28 млн дал, коньяка и бренди - на 3,2% - до 4,5 млн дал, а ликеров и других спиртных напитков незначительно выросло - на 0,4%, до 11,5 млн дал.

Вместе с тем, в 2012 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине выросло на 1,6% по сравнению с 2011 годом - до 33,8 млн дал.

