Беларусь ввела ограничения на ввоз польской свинины

«С 20 февраля вводится ограничение на ввоз живых свиней; свинины, в том числе мяса диких кабанов и продуктов ее переработки; спермы хряков; кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины; охотничьих трофеев, восприимчивых к заболеванию животных; кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы; кормовых добавок и готовых кормов для кошек и собак, не прошедших термическую обработку, изготовленных из польского сырья; бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней», - говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Читайте такжеВ Польше подтвердили первый случай африканской чумы свинейПри этом корма и кормовые добавки для животных, произведенные до 19 февраля включительно, поступают на территорию Беларуси в обычном режиме.

В Минсельхозпроде также отметили, что в стране необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности, а также не допустить ввоз свинины и других запрещенных продуктов в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях.

«Все выданные ранее разрешения на ввоз из Польши в Беларусь вышеуказанных товаров отменяются», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней животных, продукции из них и репродуктивного материала из Польши.

Согласно сообщению ведомства, эти меры приняты в связи с выявлением случая заболевания АЧС в Польше 17 февраля.