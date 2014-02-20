Пекари прогнозируют сокращение производства хлеба в Украине

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2014 году, как в и последние несколько лет, будет продолжать сокращаться, что связано с низким уровнем потреблением данной продукции среди украинцев, ростом «теневого» рынка и отсутствием необходимой для отрасли государственной поддержки.







Такое мнение в комментарии УНИАН высказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Константин Кошелев.

«Динамика показателей производства хлеба и хлебобулочных изделий в Украине уже несколько лет демонстрирует тенденцию сокращения. Наибольшее падение наблюдалось в 2009 году – тогда объемы выпуска продукции сократились на 7,7%. В 2013 году падение продолжилось. По итогам прошлого года в Украине было произведено 1511 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 6% меньше показателей 2012 года. Учитывая такую тенденцию, можно сделать вывод, что январское сокращение объемов выпуска хлеба не стало исключением. На протяжении всего 2014 года производство продолжит снижаться», - считает Кошелев.

По его словам, сокращение происходит по нескольким причинам. Во-первых, украинцы стали потреблять меньше хлеба, о чем свидетельствуют данные Госстата. Во-вторых, значительная доля хлебного рынка - порядка 60-65% - находится «в тени».

«Серые» производители занижают свои показатели, другая часть (в основном это субъекты предпринимательской деятельности) – вообще не отчитывается о своих объемах. Кроме того, не учитывается (при составлении статистики – УНИАН) доля крупных торговых сетей, которые за последние несколько лет существенно нарастили собственное производство хлеба», - отметил Кошелев.

Президент ассоциации также считает, что сильное влияние на объемы производства оказывает государственное регулирование в сфере ценообразования. «Административное вмешательство в формирование рыночной стоимости продукции делает производство хлеба и хлебобулочных изделий низкорентабельным бизнесом», - сказал Кошелев.

Также, по его словам, развитию отрасли не способствует существующая система государственного регулирования, а, наоборот, вгоняет ее в стагнацию.

«Рентабельность хлебозаводов сегодня минимальна - 0,5-3%. Многие крупные предприятия и объединения, работающие легально, балансируют на грани выживания. Рентабельность же «теневиков», естественно, в разы выше за счет уклонения от налогов и отсутствия каких-либо обязательств по производству «социальных» сортов, а также контроля за ценами на их продукцию. Поэтому конкурировать с ними тяжело», - считает президент ВАП.

В связи с этим Кошелев считает, что хлебная отрасль остро нуждается в обновлении законодательства и механизмов стимулирования производства.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе 2014 года составило 117 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем в январе 2013 года, и на 8,1% меньше, чем в декабре прошлого года.

По результатам 2013 года объем производства данной продукции в Украине составил 1,5 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем, по данным Госценинспекции, средние розничные цены на хлеб в Украине в 2013 году выросли на 2,4-3,2% в зависимости от сорта, что объясняется ростом затрат хлебопеков на сырье, энергоносители и заработную плату.

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Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) – это действующий ассоциативный орган, созданный для координации совместных действий в направлении усиления рыночных позиций предприятий-членов ассоциации, активной защиты и лоббирования их интересов на всеукраинском и региональных уровнях. ВАП создана в 2003 году и на сегодняшний день насчитывает порядка 60-ти членов.