«Данон» намерен закрыть киевский завод «Галактон»

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине «Данон Украина» решил перенести производственные мощности из Киева, где работает принадлежащий группе завод «Галактон», в Кременчуг и Херсон, сообщила пресс-служба компании.

«Группа компаний «Данон» в Украине приняла решение перенести свои производственные мощности из Киева в Кременчуг и Херсон… Производственные мощности «Галактона» будут размещены на заводах «Кремез» (г. Кременчуг) и «Данон Днепр» (Херсон)», - сказано в сообщении.

Причиной такого решения стала невозможность дальнейшего расширения киевского завода, который сегодня оказался «в гуще жилых кварталов». При этом в компании отметили, что завод «Галактон» будет продолжать работу до мая 2015 года, а во время реструктуризации, которая будет длиться 15 месяцев, «Данон» предложит сотрудникам завода комплексную программу содействия трудоустройству, включающую возможности перехода внутри компании, переквалификацию и индивидуальные консультации тем, кто примет решение покинуть компанию.

Читайте также«Данон Украина» планирует инвестировать в развитие 15-20 млн евроСправка УНИАН. Группа компаний Danonе - один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов, работающая в Украине с 1998 года. С июня 2010 года, в результате объединения компаний Danonе и Unimilk, в компанию Danonе-Unimilk вошли три завода - «Данон-Днепр» (Херсон), «Галактон» (Киев) и «Кремез» (Кременчуг). Компания представляет продукцию ТМ «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Биобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смешарики».