Госзембанк за год получил 2,9 млн грн убытка

Государственный земельный банк, начавший работу осенью прошлого года, завершил 2013 год с 2,9 млн грн убытка, говорится в отчете банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка по итогам прошлого года составили 147,3 млн грн, а средства клиентов – 19,7 млн грн. Собственный капитал банка к концу 2013 году был равен 117,1 млн грн, а обязательства – 30,2 млн грн. Уставный капитал Госзембанка не изменился и составляет 120 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.

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Госзембанк начал работу в октябре 2013 года, однако в законодательство пока не внесены изменения, предполагающие передачу в капитал банка 10,4 млн га государственных земель сельскохозяйственного назначения, необходимых учреждению, как отмечает его правление, для эффективной работы. Для докапитализации банка Кабмин в 2014 году намерен выпустить облигации внутреннего госзайма на сумму 200 млн грн.

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