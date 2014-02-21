Минагропрод уверяет в отсутствии дефицита продуктов питания в стране

Никаких перебоев с поставками продуктов питания в торговые сети Украины в целом и Киева в частности из-за политического кризиса не будет, так как украинские производители продовольствия производят гораздо больше продукции, чем потребляет внутренний рынок, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на и. о. главы ведомства Николая Присяжнюка.

«Мощности украинских производителей всех продуктов питания превышают спрос в разы. То есть сегодня хлебозаводы будут вывозить столько хлеба, сколько будут брать потребители», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

При этом он подчеркнул, что обеспечение Киева продуктами питания осуществляется в нормальном режиме, а запасов продовольствия в торговых сетях столицы хватит в среднем на 20 суток.

Вместе с тем, Присяжнюк отметил, что ажиотажный спрос на продукты во второй половине дня 20 февраля привел к сокращению предложения некоторых товаров в отдельных торговых сетях, однако это не повлекло за собой рост цен.

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Ранее в СМИ появилась информация, что после возобновления противостояния активистов Евромайдана с силовиками и перекрытия основных автомагистралей Киева в столице, а также в регионах Украины люди начали массово запасаться продуктами первой необходимости, опасаясь возникновения дефицита данных товаров. Также сообщалось, что в торговых сетях с прилавков исчезли хлебобулочные изделия и другие товары первой необходимости.